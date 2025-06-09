62 сотрудника отстранили от работы после проверки школьных столовых в Мангистауской области

По информации Минздрава, в регионе состоялось совещание по вопросам качества школьного питания с участием министра здравоохранения Акмарал Альназаровой и акима области Нурдаулета Килыбай.

Основные причины нарушений — отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений, недокументированная или просроченная продукция, несоблюдение санитарного режима, отсутствие горячей воды, работа сотрудников без медосмотра и ежедневного контроля здоровья, выявленные бактерионосители (дизентерия, стафилококк), ненадлежащая обработка посуды и инвентаря – в 7,2% смывов обнаружены кишечные бактерии.

- Итоги проверки вызывают вопросы качества организации школьного питания и недостаточного контроля со стороны местных исполнительных органов. Несмотря на прошлогодний опыт с массовым отравлением в Мунайлинском районе, где пострадали 459 учащихся школ, нарушения повторяются, что говорит о формальном подходе администраций школ и органов образования к вопросам безопасности детей, - отметила заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Роза Кожапова в своем выступлении на совещании перед активом Мангистауской области.

Фото: Министерство здравоохранения РК

Также в ходе проверок был отмечен слабый контроль со стороны школьных бракеражных комиссий, допуск работников без медицинского осмотра, отсутствие квалифицированного персонала на объектах питания, что влечет за собой повторные случаи групповых отравлений.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей департаменту санитарно-эпидемиологического контроля области была даны поручения усилить профилактическую работу, улучшить качество проведения информационно-разъяснительной работы на объектах образования и питания. Управлению образования рекомендовано обеспечить приведение школьных пищеблоков в соответствие с санитарно-эпидемиологическим требованиям, на системной основе обеспечить проверку поставщика услуг питания на предмет соблюдения требований конкурсной документации, обеспечить качественную работу Бракеражной комиссии.

Управлению здравоохранения - обеспечить строгий контроль за выдачей личных медицинских книжек в соответствии с требованиями законодательства, не допускать их выдачу без полного прохождения медицинского осмотра.

Фото: Министерство здравоохранения РК

Как ранее сообщалось, для системного решения проблем, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, Министерством здравоохранения РК разработаны новые подходы госконтроля за объектами образования. Они направлены на придание особого статуса объектам с пребыванием детей, исключение предварительного уведомления о проверках для объективной оценки, а также внедрение мониторинговых визитов с целью приведения объектов в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область министр здравоохранения посетила областной склад вакцин единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация», где проверила условия хранения вакцин, соблюдение «холодовой цепи», условия транспортировки, наличие оборудования.

Эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области стабильная. С марта 2024 года показатель иммунизации детей в возрасте до 18 лет против кори, краснухи и эпидемического паротита (КПК) составил 83,9%.

Напомним, массовое пищевое отравление школьников произошло в сентябре прошлого года в селе Бесшокы Мунайлинского района. Пострадали 460 детей, многие из них были госпитализированы. Проверка выявила грубые нарушения санитарных норм в школьной столовой.

В апреле этого года Мунайлинский районный суд приговорил предпринимательницу Даметкен Шакенову, ответственную за питание в школьной столовой, к одному году лишения свободы. Кроме того, она была обязана возместить материальный ущерб 22 родителям в размере от 50 до 200 тысяч тенге.

Однако некоторые родители не согласны с этим решением. Они считают, что компенсация должна быть выплачена всем пострадавшим, так как отравились 460 детей. Также, по их мнению, предприниматель должна лишиться лицензии.