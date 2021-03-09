Массовая гибель рыбы на реке Бадам произошла в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На реке Бадам в Туркестанской области обнаружено множество мертвой рыбы. Представители департамента экологии, Природоохранной полиции и ветеринарной службы города Шымкент взяли пробы воды и рыбы для проведения лабораторных исследований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

8 марта текущего года в социальный сети Instagram была опубликована информация о гибели рыбы маринка на реке Бадам.

«В тот же день отделом рыбной инспекции по Туркестанской области Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями департамента экологии, Природоохранной полиции и ветеринарной службы города Шымкент осуществлен выезд на место.

В ходе проверки были взяты пробы воды и рыбы для проведения лабораторных исследований.

На отдельных участках реки цвет воды колеблется от мутно-белого до мутно-коричневого. Согласно предварительному заключению Аральского филиала ТОО «НПЦ рыбного хозяйства», причиной гибели маринки послужило изменение качества и температуры воды из-за притока дождевых и паводковых вод, которая, в свою очередь, оказывает влияние на жизнедеятельность рыб», - сказано в сообщении ведомства.

Окончательная причина гибели рыбы будет известна после получения результатов лабораторных исследований.

По состоянию на 20:00 часов 8 марта текущего года сотрудниками Инспекции в районе цементного завода Аль-Фарабийского района города Шымкент cобрано 20 кг снулой рыбы маринка. Сбор снулой рыбы продолжается.





Отметим, река Бадам протекает по территории Толебийского, Сайрамского, Ордабасинского районов Туркестанской области и города Шымкент. Длина: 141 км. Не входит в перечень рыбохозяйственных водоемов. Ихтиофауна представлена в основном горными видами рыб: маринка, туркестанский пескарь, полосатая быстрянка, амурский чебачек.