Массовая гибель рыбы произошла в Актюбинской области

Специалисты отбирают пробы воды и рыбы. Тушки погибшей рыбы будут собраны и утилизированы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В протоке Бирсуат, расположенной в Иргизском районе Актюбинской области, произошел мор рыбы. Об этом сообщили местные жители, снявшие происходящее на видео. На кадрах видно погибших сазанов, щук, окуней, лещей и большое количество мальков, скопившихся у берега.

— В протоке осталась рыба, которая погибает. Уровень воды с каждым днем снижается. Это небольшая протока, в которую не поступает вода из других источников. В ближайшее время будут проведены работы по очистке и отобраны необходимые пробы, — сообщили в районном отделе сельского хозяйства Иргизского района.

По информации Тобол-Торгайской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, контроль за водоемами, не закрепленными за пользователями, осуществляют местные исполнительные органы.

Напомним, ранее в Жылыойском районе Атырауской области погибла часть мальков, оставшихся в сточной воде. Ответственные службы спасли более 21 тысячи мальков карася и сазана, выпустив их в реку, а 22,5 килограмма погибшей рыбы были собраны и утилизированы.