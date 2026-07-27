Более 21 тысячи мальков рыбы спасли в Атырауской области после снижения воды

В Жылыойском районе Атырауской области погибла часть мальков рыбы, оказавшихся в изолированных участках воды после снижения уровня паводка, передает корреспондент Kazinform.

Профильные службы спасли и выпустили в реку более 21 тысячи молодых особей карася и сазана, а 22,5 килограмма погибшей рыбы было собрано и утилизировано.

Как сообщили в акимате Жылыойского района, 25 июля районный отдел сельского хозяйства и земельных отношений совместно с акиматом Жемского сельского округа организовал спасательные работы по вылову мальков, скопившихся в остаточной воде у переправы в селе Тургызба.

— В результате спасено и выпущено в реки Жем и Кур Жем более 21 тысячи мальков карася и сазана. Также было собрано и уничтожено 22,5 килограмма погибших мальков рыбы. В настоящее время ситуация стабильная, — сообщили в районном акимате.

Ранее сообщалось, что в Курмангазинском районе Атырауской области после прохождения паводковых вод в реках Кигач и Шарон специалисты спасли 33,9 миллиона мальков рыбы, которые оказались в отделенных от основного русла водоемах после снижения уровня воды.