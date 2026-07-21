Из пойменных водоемов Атырауской области спасли почти 34 миллиона мальков

Когда уровень воды в реках Кигаш и Шарон после паводка снизился до обычного, в несколько раз увеличилось количество спасенной рыбной молоди из пойменных водоемов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, с 15 июня по 20 июля 33,9 млн рыб и мальков было спасено и выпущено в природную среду — реки Кигаш и Шарон. Общая масса спасенной рыбы составила 106 тонн.

В ходе работы по спасению мальков для соединения водоемов с реками было прорыто 11 023 кубометра арыков, скошена трава на площади 15 886 квадратных метров. К работе были привлечены 108 человек, 27 единиц техники и 235 спасательных средств.

Рыбная инспекция призвала жителей региона участвовать в работе по спасению мальков, сообщать о выявленных случаях массовой гибели рыбы от удушья в инспекцию или местные исполнительные органы.

Отметим, такая работа продолжается, наряду с Курмангазинским районом, также вблизи города Атырау. Например, 17 июля специалисты отдела Атырауской рыбной инспекции провели мониторинг водоема Безымянный вблизи села Бесикты, который считается местом нереста и совместно с субъектами рыбного хозяйства выпустили в реку Жайык около семи тысяч мальков.

Ранее сообщалось, что в этом году в реки Курмангазинского района поступил большой объем воды, благодаря чему она достигла всех 123 водоемов, расположенных на территории района. В результате на участках, которые ранее не подвергались затоплению, дополнительно образовались 22 небольших водоема.