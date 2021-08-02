Массовая фотосессия перед отелем возмутила алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Организатора массовой фотосессии перед гостиницей Rixos оштрафовали на 30 МРП в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в сети появилось видео, где большое количество людей в черных костюмах фотографируются перед отелем Rixos.

«Почему для них карантина нету?», - возмущается автор.

«Организатором была Центральная Синагога, которая допустила нарушение ограничительных мер - организовала религиозное мероприятие. При этом никаких заявок не было. В отношении руководителя указанного учреждения вынесена мера административного воздействия в размере 30 МРП (87 510 тенге), в соответствии с законом», - ответила в ходе брифинга в РСК заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова.

По ее словам, самим отелем нарушений ограничительных мер, не было.

«Внутри гостиницы никаких мероприятии не было. Они фотографировались просто на фоне. Это по материалам, которые были представлены нам. По завершениям отеля, они не были в курсе всех событий», - добавила санврач.



