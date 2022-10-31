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Массовая драка произошла в Алматы

31 Октября 2022, 13:46
Массовая драка произошла в Алматы
31 Октября 2022, 13:46

Массовая драка произошла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Видео массовой драки на территории одного из жилых комплексов в Алматы распространяется в сети. Полиция задержала участников потасовки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что инцидент произошел 30 октября около 9 утра.

«Участники драки задержаны. По предварительным данным конфликт произошел между знакомыми молодыми людьми - ссора одного из юношей со своей девушкой. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК (Хулиганство). Следствие даст правовую оценку действиям каждого участника», - отметили в пресс-службе департамента полиции.



Кадр из видео


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