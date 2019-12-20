Массовая драка произошла ночью в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Массовая драка произошла ночью в центре Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На распространённом в соцсетях видео видно, как несколько мужчин избивают одного из участников предметами, похожими на дубинки. Инцидент произошел на улице Момышулы близ пересечения с улицей Кабдолова.

«20 октября в 01:14 часов в Центр оперативного управления департамента полиции города Алматы поступило сообщение о драке по улице Момышулы возле одного из кафе. По подозрению в совершении этого правонарушения задержаны по горячим следам двое граждан, 1998 года рождения, которые доставлены в управление полиции Ауэзовского района. После оказания первой медицинской помощи потерпевший гражданин был отпущен домой», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

В отношении задержанных лиц зарегистрировано досудебное расследование по статье «Хулиганство» УК РК. Проводятся следственные действия.