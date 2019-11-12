Массовая драка молодежи в Алматы: задержаны первокурсники

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы расследует дело о массовой драке молодежи в центре Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении криминальной полиции ДП города Алматы, по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны двое студентов 1-го курса одного из высших учебных заведений Алматы.

«По их словам, потасовке предшествовала словесная перепалка, возникшая между ними и незнакомыми людьми. Действия задержанных квалифицируются ст. 293 ч. 2 УК РК (Хулиганство). Досудебное расследование осуществляет следственное управление ДП города Алматы», - резюмировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

Отметим, инцидент произошел в начале ноября возле караоке-бара по улице Желтоксан. Видео с места было опубликовано в Instagram.