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Массовая драка молодежи в Алматы: задержаны первокурсники

12 Ноября 2019 11:14
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Массовая драка молодежи в Алматы: задержаны первокурсники

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы расследует дело о массовой драке молодежи в центре Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в управлении криминальной полиции ДП города Алматы, по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны двое студентов 1-го курса одного из высших учебных заведений Алматы.

«По их словам, потасовке предшествовала словесная перепалка, возникшая между ними и незнакомыми людьми. Действия задержанных квалифицируются ст. 293 ч. 2 УК РК (Хулиганство). Досудебное расследование осуществляет следственное управление ДП города Алматы», - резюмировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

Отметим, инцидент произошел в начале ноября возле караоке-бара по улице Желтоксан. Видео с места было опубликовано в Instagram.

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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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