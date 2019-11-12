-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:21
-
вчера 21:14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Массовая драка молодежи в Алматы: задержаны первокурсники
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы расследует дело о массовой драке молодежи в центре Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в управлении криминальной полиции ДП города Алматы, по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны двое студентов 1-го курса одного из высших учебных заведений Алматы.
«По их словам, потасовке предшествовала словесная перепалка, возникшая между ними и незнакомыми людьми. Действия задержанных квалифицируются ст. 293 ч. 2 УК РК (Хулиганство). Досудебное расследование осуществляет следственное управление ДП города Алматы», - резюмировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.
Отметим, инцидент произошел в начале ноября возле караоке-бара по улице Желтоксан. Видео с места было опубликовано в Instagram.
- Поиском пропавшей туристки теперь занимается полиция Алматы
- Кто покупает алматинский аэропорт, рассказали в Правительстве
- Поиски пропавшей туристки в горах Алматы прекращены
- Водитель «авто на дровах» в Алматы использовал подложные госномера - полиция
- Более 10 подпольных цехов по изготовлению спиртных напитков выявили в Алматы
- Какие случаи отравления чаще всего встречаются в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана