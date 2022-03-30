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Массовая авария произошла в Алматы из-за осадков

Автор:  
Еламан Турысбеков
30 Марта 2022, 21:43
Массовая авария произошла в Алматы из-за осадков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло из-за плохих погодных условий по восточной объездной автомобильной дороге в Алматы. Столкнулись более 10 автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Гололед, несоблюдение дистанции и нарушение скоростного режима сыграли злую шутку. Водитель первой автомашины не справился с управлением и врезался в ограждение. Мужчина, ехавший следом, не успел затормозить на сильном гололеде и так по цепной реакции: водители не успевали среагировать. К счастью, серьезно в аварии никто не пострадал», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Прибывшие на место медики осмотрели водителя одной из машин, на месте оказали ему первую помощь, в госпитализации мужчина не нуждался. В полиции приступили к разбирательству факта ДТП», - сообщили в департаменте полиции города.



Напомним, 43 сообщения о происшествиях из-за непогоды поступило в ДЧС Алматы.


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