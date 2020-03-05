Масштабы строительства в Туркестане впечатлили послов стран Евросоюза

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с послами государств-членов Европейского Союза, прибывшими в регион с рабочей поездкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, инвестиций, туризма, экологии и водного хозяйства. Также высоких гостей ознакомили с экономическим и туристическим потенциалом региона.

«В Туркестанской области с участием компаний из стран ЕС реализуются восемь проектов. Среди них такие известные компании как Eni, Urbasolar. Учитывая потенциал нашего региона, а также установленные тесные отношения между Казахстаном и Евросоюзом, приглашаем предпринимателей Евросоюза инвестировать и реализовать проекты в нашем регионе», - сказал У.Шукеев.

В свою очередь посол Европейского Союза в Казахстане Свен-Олов Карлссон выразил уверенность, что его приезд станет важным шагом для укрепления двусторонних отношений.

«Нас впечатлили те изменения, которые произошли за столь короткий срок в древнем городе. Поражают масштабы строительства. Ознакомились со строительством международного аэропорта и социально-культурных объектов. Мы заинтересованы в укреплении тесного сотрудничества с вами», - сказал посол.

Напомним, с 1 марта вступило в силу Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Республикой Казахстан. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, подписавшей пять лет назад соглашение второго поколения с Европейским союзом. Новое соглашение охватывает 29 сфер взаимодействия, начиная с инвестиций, развития торговли, инфраструктуры и таких сфер как инновация, культура, энергетика, спорт, туризм.