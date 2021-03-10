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    07:48, 10 Март 2021 | GMT +6

    Масштабный ремонт ведется в Центре онкологии и хирургии ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов осмотрел ход выполненных работ по модернизации операционного блока, отделения реанимации, маммологии и гинекологии, а также центральное стерилизационное отделение ВКО Многопрофильного центра онкологии и хирургии. Завершить реконструкцию планируется до конца марта этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата региона.

    В ходе рабочей поездки глава региона проверил Центр онкологии и хирургии Усть-Каменогорска, который начали усовершенствовать в июле прошлого года. На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены на 95%.

    Напомним, что работы по модернизации проходят во втором корпусе Онкоцентра. Операционную и центральное стерилизационное отделение перенесли с первого этажа на пятый. Для здания приобретен КТ на 128 срезов, МРТ Signa Architect 3.0 T, который позволяет максимально точно диагностировать онкологические заболевания. Также в настоящее время проводятся подготовительные работы по установке линейного ускорителя, который проводит все виды дистанционной лучевой терапии и радиохирургических вмешательств с использованием одной и той же технологической базы.

    В рамках инспекции Даниал Ахметов сделал несколько замечаний, которые необходимо устранить до сдачи объекта.

    «В целом все хорошо, – сказал аким ВКО Даниал Ахметов. – Необходимо переделать стеновые панели. Они должны быть нормально устойчивыми, но ни в коем случае не издавать звуки пустоты. То же самое касается медицинского гомогенного линолеума, его нужно переделать, потому что он у вас он раздваивается и в некоторых местах прожжен. В конце марта приеду с очередной проверкой».


    Стоит отметить, что в рамках региональной Комплексной программы 37 специалистов Онкоцентра Усть-Каменогорска прошли стажировку в лучших онкологических клиниках мира – Великобритании, Франции, Италии, Израиля, Турции. Также в этом году еще шесть специалистов пройдут обучение по работе на линейном ускорителе.


    Теги:
    Здравоохранение Восточно-Казахстанская область Другие государственные органы Акимат Строительство Общество Благоустройство
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