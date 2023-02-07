Масштабный ремонт системы теплоснабжения проведут в Экибастузе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства Правительство и акимат Павлодарской области принимают комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

На специальном совещании под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра рассмотрены вопросы замены ряда участков тепловой сети и подготовки к ремонтным работам на ТЭЦ.

В этот же день представители Министерств энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, АО «Казцентр ЖКХ», Комитета атомного и энергетического надзора и контроля совершили выезд в Экибастуз. Ознакомившись с ходом ремонтных работ, члены рабочей группы также посетили социальные объекты и жилые многоквартирные дома.

На сегодняшний день на Экибастузской ТЭЦ функционируют 5 котлов – 2 энергетических и 3 водогрейных. В ремонте находятся еще 5 котлов. Параллельно с этим в круглосуточном режиме ведутся работы по устранению повреждений тепловой сети. На данный момент имеется 9 повреждений на внутриквартальных участках, которые уже охвачены ремонтом.

В Экибастузе продолжаются работы по регулировке температуры подачи тепла. Согласно нормативу, она должна составлять 77/53оС (на выходе), фактический показатель на сегодня – 64/45оС (на выходе). Температура наружного воздуха достигает -21оС.

6 февраля в связи с понижением температурных параметров отопления принято решение перевести школы города на дистанционный формат обучения. По завершению работ обучение будет восстановлено в штатном режиме.

В городе есть 28 многоквартирных жилых домов, систематически испытывающих недогрев. В этой связи на период отопительного сезона принято решение произвести наладку систем теплоснабжения данных домов по более высоким параметрам. Работы будут произведены соответствующими коммунальными предприятиями.

Также в городе ведется подготовка к масштабной ремонтной кампании, которая начнется по завершении отопительного сезона. На сегодня проводится технический аудит городской системы теплоснабжения, по итогам чего будут определены меры по ее комплексному восстановлению. При этом уже имеется ПСД на реконструкцию четырех магистралей общей протяженностью около 5 км, которая проходит госэкспертизу. Подготовлены расчеты на проведение ремонта 400 км внутриквартальных сетей города.

Для проведения масштабной ремонтной кампании и определения источников финансирования разработан проект меморандума в части распределения ответственности между акиматом области и АО «ЦАЭК».

Для перерасчета потребителям оплаты за тепловую энергию разработан новый алгоритм начисления стоимости услуг теплоснабжения.

Ситуация по прохождению отопительного сезона в области находится на особом контроле Правительства РК.

Ранее Глава государства поручил первому заместителю Премьер-Министра Роману Скляру и акиму Павлодарской области Асаину Байханову принять все необходимые меры для стабилизации температурного режима в квартирах горожан и на социальных объектах в Экибастузе.

Фото: t.me/KZgovernment