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Масштабный ремонт дороги позволит сократить время езды между двумя районами Караганды

22 Июня 2020 20:38
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Масштабный ремонт дороги позволит сократить время езды между двумя районами Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - После капитального ремонта центральная дорога Майкудука станет шире и комфортнее. Такие основательные работы на улицах Магнитогорской и К. Маркса проводят впервые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Дорога протяжённостью 10,8 км капитального ремонта никогда не видела. Его здесь проведут в два этапа. В текущем году планируют отремонтировать порядка 7,5 км дороги от улицы Сантехнической до поворота на Шахтёрский микрорайон, а в 2021-м продолжат работы и займутся благоустройством. Установят знаки, пешеходные переходы, восстановят ливневую канализацию, уложат три слоя асфальтобетона, заменят освещение, нанесут разделительные полосы, обустроят островки безопасности, благоустроят тротуары. Кроме этого, на опасных участках дороги дополнительно будут установлены светофоры.

Масштабный ремонт позволит выделить специальную полосу для автобусов. В Майкудуке появится первая автобусная линия и современные остановки, но для этого придётся убрать старые деревья вдоль дороги. Взамен подрядная организация в местном парке проведёт компенсационную посадку из расчёта один к пяти.

После всех ремонтных работ увеличится пропускная способность дорожной артерии Майкудука, сократится время передвижения по ней, и всё это положительно скажется на объектах МСБ и других форм собственности. В Майкудуке проживают около 200 тысяч человек.

Тендер на ремонт дороги выиграло ТОО «Казахдорстрой». В настоящее время от улицы Моховой до завода СТО проводятся работы по выборке грунта, разбор щебёночного основания, фрезерование, укладка геотекстиля и засыпка С-5, бутование, устройство тротуара и поребрика.

За качеством ремонта следят специалисты технического надзора и лаборатория РГП «Центр качества дорожных активов».


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#Карагандинская область   #Строительство   #Дороги  
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Агата Мухамеджанова

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