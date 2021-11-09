Масштабный фестиваль творчества прошел в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Жетысуский край стал магнитом для творческих личностей со всей страны. Известные режиссеры, актеры, мультипликаторы, дизайнеры, аниматоры и даже муралисты приехали в Талдыкорган, чтобы поделиться своим опытом, рассказать о своем любимом деле и, самое главное, мотивировать молодое поколение мыслить по-креативному, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Какой должна быть современная молодежь? Какие качества необходимо развивать молодому поколению? Как будет развиваться творческая сфера в XXI веке? Ответы на эти вопросы искали на масштабном фестивале творчества «Jetisy creative days» в Талдыкоргане, организаторами которого выступили КГУ «Jetisy media».

Работа фестиваля проходила в самых интересных и популярных направлениях. Первая часть фестиваля прошла в Доме журналистов и Центре обслуживания молодежи, где спикеры работали с отдельными целевыми аудиториями по секциям «Showcase and cinema», «Борьба за цифровой рынок», Блок ART и TikTok. Каждый участник мог высказать свое мнение и задать спикерам интересующие вопросы.

С раннего утра приглашенные спикеры площадки «Showcase and cinema» известный казахстанский кинорежиссер, сценарист, продюсер Алишер Утев, казахстанский актер Рустем Жаныаманов, режиссер, монтажер, сценарист и продюсер Ернар Нургали рассказывали о ключевых моментах создания кино, подготовке к съемкам и монтаже.

Также для молодых людей, мечтающих покорить TikTok, на их насущные вопросы ответила известная TikTok–эксперт Карина Юнусова. По итогу обучающего мероприятия юные тик-токеры освоили навыки монетизации контента и выхода в рекомендации.

А в другом творческом блоке под названием «Борьба за цифровой рынок», автор курсов по SMM DESIGN, LOGO & BI, LSM Бауыржан Абдикадыр и «евангелист брендингового мышления» Сардор Юлчиев провели познавательный и информативный мастер-класс.

Не только теоретическим, но и практическим стали выступления художника граффити команды «Тигрохауд крю» Али Закира и муралиста Ержана Танаева. Бесценным опытом поделились и художник-мультипликатор Абылкайыр Абылгазы, режиссер-аниматор, дизайнер персонажей, раскадровщик, иллюстратор Адильбек Баян.

В течение этих дней участники фестиваля продуктивно поработали на заседаниях в пяти секциях, поделились опытом работы, снимались в TikТok. По итогам фестиваля, все участники отметили, что мероприятие произвело на них сильное впечатление. Многие признавались, что получили хороший импульс для саморазвития.

«Я узнал о проведении этого фестиваля от своего дяди. Сам я приехал из города Алматы, очень интересуюсь дизайном, семинар был очень полезным, информативным и интересным. Спикеры очень крутые, мастера своего дела. Думаю, что каждый сегодня почерпнул много интересного для себя. Очень рад, что я попал на этот семинар и ничуть не жалею, что приехал», - сказал один из участников мероприятия Абдалла Салих.



