Масштабные строительные работы ожидаются в Бескарагайском районе ВКО

БЕСКАРАГАЙ.КАЗИНФОРМ - В Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области для активной молодежи будет открыт молодежный центр. Об этом сообщили в ходе онлайн-отчетной встречи акима района о социально-экономическом развитии за 2020 год, с участием главы региона Даниала Ахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

Выступая с отчетом о проделанной работе, аким Бескарагайского района Шалкар Байбеков отметил, что в рамках развития сельских населенных пунктов запланировано приобретение здания для молодежного центра за счет районного бюджета, а также откроют автостанции и внутрирайонные маршруты по направлениям «Бескарагай-Бозтал» и «Бескарагай-Коянбай».

Кроме того, в районе будет построено 20 двухквартирных домов, завершится реализация начатых трех проектов по водоснабжению в селах Карагайлы, Долонь и Карабас. Будет начато строительство водопроводов в селах Глуховка, Жетижар, Бодене, Мостик и Ерназар. Завершат средний ремонт 12 улиц и установят освещение на шести улицах районого центра. Села Мостик и Коянбай будут обеспечены сотовой связью.

После выступления акима жители смогли задать интересующие вопросы, озвучить волнующие их проблемы, которые были зафиксированы для проработки и взяты на контроль.

«В селе Бескарагай после ремонта дороги стали лучше, но водители не соблюдают скоростной режим. Будут ли установлены дорожные знаки и лежачие полицейские возле школ? Также планируете ли сделать что-то для молодежи? Было бы хорошо, если бы открыли молодежный центр», – задали вопрос пользователи Instagram.

Как отметил аким района Шалкар Байбеков, денежные средства уже предусмотрены для установки необходимых знаков и «лежачих полицейских» в райцентре. Знаки и дорожная разметка будут установлены в этом году. А что касается молодежного центра, то для активного молодого поколения будет приобретено административное здание.

В целом за прошлый год объем промышленной продукции составил 1,5 млрд. тенге, валовая продукция сельского хозяйства достиг 26,9 млрд тенге.

«В рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2025» в прошлом году реализовано четыре проекта на общую сумму 73 млн тенге. Открыты мини-центры полного дня пребывания в школах сёл Кара-Мурза и Мостик с охватом по 15 детей. Также мы обеспечили школьной формой 900 детей из числа многодетных и малообеспеченных семей на 18,1 млн тенге. За счет средств районного бюджета был приобретен новый автобус для подвоза детей из села Лесной в Семиярскую среднюю школу, а имеющийся автобус передан в Семеновскую школу для подвоза учащихся из Семеновского лесхоза. Приобретено 150 компьютеров, из республиканского бюджета передано на балансы школ 153 компьютера, 133 ноутбука и 47 планшетов», – доложил Ш. Байбеков.

Также за прошлый год в Бескарагайском районе обеспечены централизованным водоснабжением 21 из 28 сельских населенных пунктов района. Установлено пять блочно-модульных станций на общую сумму 40 млн тенге.

«Мы ставим перед собой задачу – до 2024 года обеспечить качеством питьевой водой все населенные пункты. По сравнению с 2015 годом, мы увеличили финансирование для строительства объектов водообеспечения в девять раз», – подытожил глава региона Даниал Ахметов.

Фото: пресс-служба акимата ВКО