Масштабную реконструкцию инженерных сетей проведут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в рамках улучшения ситуации в соответствии с Генеральным планом до 2040 года планируется провести масштабную реконструкцию инженерных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Генеральном плане 2002 года было предусмотрено развитие территорий в пределах 31,9 тысяч гектаров с прогнозом населения 1,5 млн человек до 2020 года. Затем в 2014 году в границы города были включены новые территории. Это привело к увеличению площади города до 68,2 тыс. га, а население составило 1,64 млн человек. Однако расширение границ территории в 2014 году создало серьезные проблемы с обеспечением социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.

Ранее заместитель акима Алматы Аскар Амрин сообщил, что уровень жизни и комфортности проживания населения в хорошо развитых городах, напрямую связано с качеством оказываемых коммунальных услуг. По его словам, сегодня, центральные и спальные районы 100% обеспечены комуслугами.

На присоединённых территориях отсутствует доступ к централизованному водоснабжению у 30 тысяч жителей (1,5%), к водоотведению у 286 тыс. жителей (14,3%), также сильно изношены электрические кабеля и транформаторы. Основная часть существующих сетей построены в советские годы, в следствие чего имеются большие потери в период эксплуатации. Происходят постоянные перебои и аварии. Масштабная реконструкция существующих сетей не проводилась. Проводились только аварийно-восстановительные работы. Это приводит к регулярным перебоям и отключениям.

«Мы имеем высокий износ сетей водоснабжения - 57%, водоотведения - 58%, теплоснабжения - 60%, электросети - 65%», - сообщил Аскар Амрин.

Согласно генплану, по сетям водоснабжения планируется до 2040 года построить 2,4 тыс. км сетей на 427 млрд тенге, 1,1 тыс. км водоотведения на 501 млрд тенге и 161 км сетей теплоснабжения на 479,2 млрд тенге. Расходы на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры будут осуществлены за счет бюджетных инвестиций и новой тарифной политики по принципу «тариф в обмен на инвестиции».

Система водоснабжения и канализации Алматы крупнейшая в стране. Проектная мощность существующих подземных и поверхностных источников воды составляет 1343 тысячи кубометров в сутки, существующая потребность города составляет 600-750 тыс. кубометров в сутки.

«Сегодня коммунальная инфраструктура в границах города развита неравномерно. В некоторых частях города отсутствует система централизованного водоснабжения и водоотведения», - сказала главный инженер ТОО «НИИ «Алматыгенплан» Гульнара Нахметова в ходе презентации Генерального плана до 2040 года.

Для снятия имеющегося дефицита воды по Наурызбайскому району ведется строительство двух станций по водоподготовке на реках Каргалы (15 тыс. кубометров) и Аксай (22 тыс. кубометров), а также проектируется кустовой водозабор Барлык (43,2 тыс. кубометров), что позволит обеспечить водой все микрорайоны. По южной части Бостандыкского района ведется строительство станции водоподготовки Ерменсай, для обеспечения водой предгорные микрорайоны Медеуского района планируется реконструкция кустовых водозаборов Балхаш и Бастау.

В этом году с местного бюджета предусмотрены средства в сумме 5,3 млрд тенге на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей города, запланирована разработка проектно-сметных документации 11-ти объектов водоснабжения в пяти районах: Алатауский, Жетысуский, Медеуский, Наурызбайский, Турксибский. Предусмотрено 149 млн тенге. Планируется строительство сетей водоснабжения и канализации в трех районах: Алатауский, Ауэзовский, Медеуский на общую сумму 3,9 млрд тенге, что позволит обеспечить качественным водоснабжением 26 тыс. жителей.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы поручил акимату в течение трех лет обеспечить всех жителей города централизованным водоснабжением. Глава государства заявил, что до 2024 года необходимо запустить два крупных водозабора на реках Каргалы и Аксай, а также построить две новые водоприемники в Наурызбайском и Алатауском районах. Это позволит обеспечить водой 150 тысяч человек.

«Вода – источник жизни. Качество жизни людей напрямую зависит от качества питьевой воды. Поэтому строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция действующих должны стать приоритетной задачей», – сообщил ранее Глава государства.

Также в Алматы в этом году, до начала следующего отопительного сезона реконструируют 11,1 километров магистральных и распределительных теплосетей. Так, давно отработавшие свой 25-летний срок службы трубы будут заменены на так называемые предизолированные, рассчитанные на 30 и более лет эксплуатации.