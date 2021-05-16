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    11:01, 16 Май 2021 | GMT +6

    Масштабную инвентаризацию дачных садоводств проведут в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 17 июня в Павлодаре стартует масштабная инвентаризация дачных садоводств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата города Павлодара.

    В Павлодаре до конца года будет проведена инвентаризация 10 садоводческих хозяйств. Она призвана выявить запущенные участки и определить их владельцев, чтобы в дальнейшем изъять проблемные сады.

    На встрече акима Павлодара Ержана Имансляма с председателями садоводческих хозяйств стало известно, что отдел земельных отношений города совместно с НАО «Правительства для граждан» с 17 июня и вплоть до конца года проведут инвентаризацию в садовых хозяйствах «Яблонька», «Весна», «Южный», «Восточный», «Березка», «Металлург», «Мелиоратор», «Надежда», «Фрегат-1» и «Северный».

    Также на встрече обсудили вопросы электро- и водоснабжения садоводческих товариществ, организацию охраны и патрулирования, установки дополнительных видеокамер, вывоза мусора и установки мусорных контейнеров. Все вопросы взяты на контроль местных исполнительных органов.

    В связи с началом сезона садоводы просили помощи в проведении текущего ремонта подъездных путей к дачам и грейдирования грунтовых дорог. По поручению акима отдел ЖКХ окажет необходимую поддержку в этих вопросах.

    Коммунальными службами города будет проведена очистка дренажной системы южной группы садоводств «Металлург», «Энтузиаст», «Южный», «Яблонька». На данные мероприятия уже выделены средства из городского бюджета, работы будут проведены в июне.


    Теги:
    Другие государственные органы Акимат Строительство Общество ЖКХ Павлодарская область Благоустройство
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