Масштабного автокредитования не будет - министр индустрии

27 Декабря 2022, 12:19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев прокомментировал вопрос о продолжении программы льготного автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Машин на всех хватит. Я говорил, что такого масштабного автокредитования не будет, потому что государство уже достаточно денег влило. Но эти деньги, которые сейчас там находятся, должны в револьверном порядке опять предоставляться населению. Мы сейчас с банками отрабатываем», - сообщил Каирбек Ускенбаев журналистам после заседания Правительства.

По словам министра, работа по льготному кредитованию должна идти каждый день.

«В моем понимании это должен быть постоянный процесс, а не так, что: «давайте соберем несколько миллиардов, наберем 200-300 человек в очереди и будем объявлять. Я считаю, что эта работа должна идти каждый день», - добавил К. Ускенбаев.

Он уточнил, что в этом году будет в Казахстане произведено 110 тысяч автомобилей, а в следующем году планируется довести их число до 135 тысяч.