Масштабное строительство жилья идет в Карагандинской области

БОТАКАРА. КАЗИНФОРМ - Акимат Бухар-Жырауского района Карагандинской области решает проблему нехватки жилья. Для этого в поселке Ботакара развёрнута огромная стройка. К концу года в районном центре появится новый микрорайон «Жастар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Здесь строят по программе «Нурлы жер» сразу девять арендных двухэтажных домов на 120 квартир. О перспективах развития жилищного сектора рассказали акиму Карагандинской области Женису Касымбеку во время его рабочей поездки в Бухар-Жырауский район.

«После благоустройства это будет один из самых современных и уютных районов посёлка. 120 квартир здесь предназначены для семей из социально уязвимых слоёв населения, - сообщил заместитель акима Бухар-Жырауского района Сапар Сатаев. - Планируем в декабре новосёлам выдать ключи», - сказал аким района.

Всего в районе в очереди на жильё стоят 938 человек. Местные власти в числе приоритетных задач на ближайшие годы ставят обеспечение как можно большего количества семей квартирами. Поэтому планируют строить аналогичные дома, такие как будущий микрорайон «Жастар», по всему Бухар-Жыраускому району.

Также сейчас в центре возводится ещё один арендный дом на 36 квартир и в селе Уштобе - на 54 многодетные семьи. Всего к концу года 240 семей из числа очередников должны въехать в новые квартиры.

Женис Касымбек сделал акцент на качестве строительства.

«Не думайте, что если, например, строите жильё для социально уязвимых слоёв населения, то можно где-то отнестись халатно! В случае подобного будут серьёзные проверки», - заключил глава региона.

В Доскее восстанавливают брошенную в 90-е годы пятиэтажку. Дом на 40 квартир закончить планируют в этом году. Всего в посёлке девять домов, которые можно реанимировать. Аким области поручил продолжить работу по их восстановлению.

«Хорошая идея! Не так дорого обходится бюджету этот ремонт. Продолжайте работу», - поручил Женис Касымбек.

Ну а пока жители Бухар-Жырауского района ждут столь желанного вручения ключей от квартир, в Ботакаре молодые медики, приехавшие сюда работать, уже получили крышу над головой. Для молодых специалистов центральной районной больницы специально построили четырёхквартирный дом.

«Квартира хорошая. Мне очень понравилась. Теперь мне здесь особенно приятно жить и работать», - отметил молодой акушер-гинеколог Зангар Естанпаев.

Женис Касымбек также проверил, как идут работы по реализации программ «Ауыл - Ел бесiгi», «Дорожная карта занятости», а также строительство социальных объектов. Например, в Ботакаре начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 мест. Сроки завершения - осень 2021 года.

Аким области также заслушал отчёт главы района Шагурашида Мамалинова о социально-экономическом развитии Бухар-Жырауского района.