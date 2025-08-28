Масштабное мероприятие в истории ШОС — эксперты КНР о Тяньцзинском саммите

Научный сотрудник Китайского фонда международных исследований и член Совета развития и обмена Азии и Африки при МИД КНР, экс-посол КНР в Казахстане Яо Пэйшэн заявил, что предстоящий саммит уже привлекает беспрецедентное внимание международного сообщества. Примечательным аспектом является то, что в Тяньцзинском саммите примут участие более 20 иностранных лидеров и 10 глав международных организаций, и это делает его масштабным многосторонним мероприятием в истории Организации.

Фото: Kazinform

— Непрерывное развитие ШОС, в первую очередь, объясняется «шанхайским духом», заложенным ее государствами-учредителями. Именно «шанхайский дух» является жизненной силой государств-членов, обеспечивая устойчивый рост и расширение организации до «семьи ШОС», охватывающей 26 стран Азии, Европы и Африки. Можно сказать, что путь, по которому пошла ШОС, является новаторским и успешным, написав высоко оцененную главу в истории современных международных отношений», — отметил он.

По его мнению, учитывая сложную и неопределенную международную обстановку, на данном этапе ШОС может играть более позитивную роль в следующих областях: во-первых, совместное поддержание безопасности и стабильности; во-вторых, руководствуясь целью общего процветания, ШОС создает новые благоприятные условия для практического сотрудничества в регионе.

— ШОС является успешной и влиятельной международной организацией, которая, несомненно, будет предлагать все больше решений и мудрых идей для преодоления различных вызовов и решения сложных вопросов в региональных и международных делах, — подчеркнул он.

Фото: news.cgtn.com

Профессор Института Евразии Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Лю Хуацинь считает, что Шанхайская организация сотрудничества достигла значительных результатов в области регионального экономического сотрудничества.

Фото: Личный архив Лю Хуацинь

— ШОС стала крупнейшей в мире региональной организацией сотрудничества по численности населения и географическому охвату, а ее глобальное влияние значительно возросло. В нынешней международной обстановке, характеризующейся частыми геополитическими конфликтами, ростом торговых барьеров и нестабильностью цепочек поставок, страны взаимодействуют в целях содействия устойчивому развитию регионального экономического сотрудничества, — отметила эксперт.

По ее словам, увеличивается товарооборот между странами-членами ШОС, торговля сельскохозяйственной продукцией стала новой областью роста, значительно усилилась экономическая взаимодополняемость между странами, а достижения регионального экономического сотрудничества становятся все более очевидными. В рамках ШОС развивается сотрудничество в области транспорта и логистики.

Государства-члены ШОС активно продвигают региональное сотрудничество в приграничных районах. К примеру, созданы ряд платформ для сотрудничества в области сельского хозяйства, цифровой экономики, торговли и туризма.

Профессор Института международных исследований Народного университета Китая Сюй Циньхуа подчеркнула, что энергетическое сотрудничество всегда было ключевым вопросом для ШОС.

Фото: Kazinform

По мнению эксперта, традиционная энергетика, так и чистая энергетика являются ключевыми направлениями энергетического сотрудничества ШОС.

— Китай являясь одним из лидеров в области чистых энергетических технологий, не только стремится к достижению зеленого устойчивого развития, но и готов делиться своими собственными технологиями и оборудованием с другими странами-членами ШОС, — отметила она.

По ее словам, Китай уже запустил несколько проектов в области фотоэлектрической и ветровой энергетики в странах-участницах ШОС, оказывая содействие в диверсификации энергетической структуры, тем самым способствуя «зеленому развитию». В процессе распространения технологий энергетического перехода государства-члены Организации могут развивать новые отрасли промышленности.

Профессор школы права Сианьского университета Цзяотун София Ушурова отметила, что «предстоящий саммит ШОС в Тяньцзине — это не просто повестка дня. Это будущее, которое мы строим: с общими образовательными стандартами, взаимным признанием дипломов ШОС — это мост, который мы строим вместе, и он ведет нас к процветанию».

Фото: Личный архив Софии Ушуровой

По ее словам, на пространстве ШОС проживает свыше 800 млн молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет. Это огромный ресурс развития, и работа в этой сфере является особым приоритетом для государств-членов ШОС.

— Важно, что молодежь наших стран получает возможность общаться напрямую, преодолевая стереотипы и языковые барьеры. Программы студенческих обменов, летние школы, совместные исследовательские проекты — все это инвестиции в наше общее будущее, — подчеркнула профессор.

Напомним, что после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане в июле 2024 года Китай официально принял на себя ротационное председательство в ШОС на 2024–2025 годы.

Как ранее сообщили в МИД КНР, по итогам Тяньцзинского саммита ожидается подписание Стратегии развития ШОС до 2035 года и ряд других документов.

В Тяньцзине на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества пройдут 25-е заседание СГГ ШОС и заседание в формате «ШОС+».