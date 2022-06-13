13 Июня 2022 16:07

Масштабное финансирование ремонта дорог планируют в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Одной из актуальных проблем Актюбинской области являются дороги, что вызывает претензии со стороны населения и предпринимателей. О том, как решаются вопросы по ремонту дорог в регионе и какие принимаются меры, сообщил в ходе пресс-конференции в СЦК аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил аким, регион имеет большой потенциал как транспортно-логистический хаб. Однако состояние дорог является актуальной проблемой. 10 лет назад состояние актюбинских дорог было очень низким, в последние годы принимаются активные меры, выделяется финансирование на улучшение качества автодорог.

«Состояние автодорог в области было очень низким, 10 лет назад с 2011 по 2021 годы только 43 процента дорог были в удовлетворительном состоянии, мы находились на 16 месте по республике. Учитывая актуальность проблемы, мы приняли меры и на ремонт дорог в 2011-2018 годах было выделено 36 млрд тенге, доля местных дорог в хорошем состоянии увеличилась на 11%. За последние 3 года было выделено примерно столько же (более 36,7 млрд тг), удалось увеличить долю дорог в хорошем состоянии на 13,7%. Средства удалось получить из республиканского бюджета при поддержке Правительства, и в том же объеме на паритетной основе деньги выделены из местного бюджета», - проинформировал О. Уразалин.

По его словам, в этом году было предусмотрено самое масштабное финансирование – 34 млрд тенге.

«Из них около 20 млрд тенге будет направлено на ремонт местных дорог, 14 млрд - на ремонт улиц. Всего в этом году планируется отремонтировать 600 километров дорог. В результате мы улучшим дороги до 72%, но и при этом мы будем на последних местах в республике. Однако мы будем продолжать работу по улучшению качества автодорог», - сказал О. Уразалин.