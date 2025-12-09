Масштабные изменения в «Казахфильме» намечаются в 2026 году

— В свое время был создан Государственный центр поддержки национального кино. Министерство культуры и информации изучает вопрос объединения национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова и указанного Центра. Потому что главная задача Центра — проверка документов. В 2026 году планируется объединить эти две организации, вновь предоставить «Казахфильму» выполнять свои исторические задачи, — сообщается в ответе Министерства на запрос агентства.

По информации Минкультуры, в нашей стране будет оказываться поддержка фильмам, привлекательным с идеологической точки зрения.

В прошлом году министр Аида Балаева сообщила, что рассматривается возможность прямого финансирования киностудии «Казахфильм» из государственного бюджета.



