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    16:30, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Масштабная вакцинация в Алматы начнется после 9 апреля

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представитель управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали призывает горожан заранее записываться на вакцинацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга в РСК журналисты у нее спросили, что делать гражданам, если им отказали в поликлинике в прививке из-за отсутствия вакцин и надо ли записываться заранее.

    «Сейчас мы дали команду, чтобы поликлиники записывали всех желающих. Так как поступило 34 900 доз, мы пока прививаем приоритетную группу, так как у них больше контакта: полицейские, учителя, медики, соцработники, которые работают с инвалидами. Чтобы не было столпотворения, я обзвоню поликлиники, чтобы предварительно записывали. Но у нас масштабная вакцинация будет после 9 апреля. Мы сами этого ожидаем», - сказала спикер.

    Она напомнила, что в городе будут задействованы 250 прививочных пунктов - крупные объекты, торговые дома, Дворец республики.

    «Вакцины не закончились. Мы уже 28 713 человек привили. Там осталось более шести тысяч вакцин, и это мы должны привить в приоритетном порядке. Остальное население мы обязательно начнем прививать после 9 апреля. Даже это приветствуется… Мы проработаем вопрос, чтобы записывали в поликлиники», - ответила Лаура Мырзагали.

    Ранее сообщалось, что вакцинацию против коронавируса ограничат на несколько дней в Алматы до поступления новой партии вакцины.

    Лаура Мырзагали также рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Алматы
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