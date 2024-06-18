Масштабная свалка: лог реки Большая Алматинка засоряют мусором
Лог реки Большая Алматинка на территории поселка Боралдай продолжает «зарастать» мусором. Активисты просят власти обратить внимание на проблему, передает корреспондент агентства Kazinform.
В соцсетях распространяется видео, на котором видно, как грузовики привозят бытовые и строительные отходы, после чего сваливают их в лог реки Большая Алматинка. Женщина за кадром рассказывает, что из-за мусора засохли деревья, а проблема приобрела глобальные масштабы.
- В Бурундае разворачивается экологическая катастрофа… Под угрозой река Большая Алматинка. Одну небольшую речку уже уничтожили, - говорится в посте.
В акимате Алматинской области отреагировали на данную ситуацию, которая происходит в Илийском районе.
- В связи с засыпкой большого оврага строительными инертными материалами с целью увеличения площади земельных участков по адресу: улица Бережинская, местный исполнительный орган неоднократно направлял письма в компетентные органы для принятия соответствующих мер. Однако до сегодняшнего дня компетентными органами не предпринято никаких значимых действий по устранению проблемы, - отметили в пресс-службе акимате.
Отмечается, что эти земельные участки принадлежат ТОО «Trade Market 1», а засыпкой территории занимается К. Мадатов. По данному факту в отношении него в прошлом году составлялись несколько административных протоколов по части 2 статьи 505 КоАП РК и налагались штрафы.
Кроме того, ранее были выявлены факты сброса строительных отходов на участках ТОО «E.S.T. Construction». Земельные участи были предоставлены в период с 2005 по 2012 годы. Летом прошлого года местный исполнительный орган направил письма компетентным органам для принятия мер. В результате рейдовых работ были выявлены факты сбора, транспортировки и захоронения твердых бытовых и строительных отходов.
- 19 июня 2023 года на основании письма акимата округа департамент экологии Алматинской области взял объяснения у гражданина К. Мадатова, нарушившего экологическое законодательство, в соответствии со статьей 743 КоАП РК. Департамент составил протоколы в отношении него за нарушение экологических требований. Наложены штрафы на сумму 431 250 тенге.
В настоящее время ДУЗР Алматинской области проверяет соблюдение земельного законодательства РК собственниками земельных участков: К. Мадатовым, ТОО «Trade Market 1» и ТОО «E.S.T. Construction». В результате проверки выявлены нарушения, составлены протоколы по статье 339 КоАП РК и выданы предписания. В дальнейшем департамент намерен направить исковое заявление в суд.
Также подобная ситуация произошла на территории поселка Боралдай (собственник земельного участка Пирманов М.А.). Со стороны акимата были направлены письма в территориальные органы экологии для проведения соответствующих проверок и привлечения собственника участка к ответственности с выдачей предписания о прекращении работ.
- В отношении Пирманова М.А. составлены протоколы по части 3 статьи 344 КоАП РК за нарушения управления отходами, наложены штрафы в размере 138 000 тенге и 147 680 тенге за нарушения статей 320 и 376 Экологического кодекса РК. Также полиция привлекла к ответственности водителей специальной техники. Также, учитывая нахождение участка в охранной зоне аэропорта (полетной зоны), в территориальные органы государственного архитектурного контроля направлено письмо о проведении соответствующих проверок наличия разрешительной документации на строительство, - пояснили в акимате.