Масштабная свалка: лог реки Большая Алматинка засоряют мусором

Лог реки Большая Алматинка на территории поселка Боралдай продолжает «зарастать» мусором. Активисты просят власти обратить внимание на проблему, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях распространяется видео, на котором видно, как грузовики привозят бытовые и строительные отходы, после чего сваливают их в лог реки Большая Алматинка. Женщина за кадром рассказывает, что из-за мусора засохли деревья, а проблема приобрела глобальные масштабы.

- В Бурундае разворачивается экологическая катастрофа… Под угрозой река Большая Алматинка. Одну небольшую речку уже уничтожили, - говорится в посте.

В акимате Алматинской области отреагировали на данную ситуацию, которая происходит в Илийском районе.

- В связи с засыпкой большого оврага строительными инертными материалами с целью увеличения площади земельных участков по адресу: улица Бережинская, местный исполнительный орган неоднократно направлял письма в компетентные органы для принятия соответствующих мер. Однако до сегодняшнего дня компетентными органами не предпринято никаких значимых действий по устранению проблемы, - отметили в пресс-службе акимате.

Отмечается, что эти земельные участки принадлежат ТОО «Trade Market 1», а засыпкой территории занимается К. Мадатов. По данному факту в отношении него в прошлом году составлялись несколько административных протоколов по части 2 статьи 505 КоАП РК и налагались штрафы.

Кроме того, ранее были выявлены факты сброса строительных отходов на участках ТОО «E.S.T. Construction». Земельные участи были предоставлены в период с 2005 по 2012 годы. Летом прошлого года местный исполнительный орган направил письма компетентным органам для принятия мер. В результате рейдовых работ были выявлены факты сбора, транспортировки и захоронения твердых бытовых и строительных отходов.

- 19 июня 2023 года на основании письма акимата округа департамент экологии Алматинской области взял объяснения у гражданина К. Мадатова, нарушившего экологическое законодательство, в соответствии со статьей 743 КоАП РК. Департамент составил протоколы в отношении него за нарушение экологических требований. Наложены штрафы на сумму 431 250 тенге.

В настоящее время ДУЗР Алматинской области проверяет соблюдение земельного законодательства РК собственниками земельных участков: К. Мадатовым, ТОО «Trade Market 1» и ТОО «E.S.T. Construction». В результате проверки выявлены нарушения, составлены протоколы по статье 339 КоАП РК и выданы предписания. В дальнейшем департамент намерен направить исковое заявление в суд.

Также подобная ситуация произошла на территории поселка Боралдай (собственник земельного участка Пирманов М.А.). Со стороны акимата были направлены письма в территориальные органы экологии для проведения соответствующих проверок и привлечения собственника участка к ответственности с выдачей предписания о прекращении работ.