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Масштабная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Нур-Султане в праздничные дни

14 Декабря 2021 22:53
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Масштабная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Нур-Султане в праздничные дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 16 по 19 декабря в Нур-Султане двери откроет сельскохозяйственная ярмарка, организованная столичным акиматом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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Посетители смогут запастить необходимыми продуктами с 8 утра до 17 вечера. Свою продукцию представят товаропроизводители Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, а также столичные аграрии.

На ярмарке будет реализована вся линейка продовольственной продукции: молочная, бакалейная, колбасная, мука, свежая рыба. Мясо говядины посетители смогут приобрести примерно за 2000 тг/кг, конины - 2200 тг/кг, казы, жая - 2500 тг/кг.

Стоит отметить, что ярмарка будет проводиться при соблюдении саннорм. Посетители и участники должны носить маски, не игнорировать гигиену рук, соблюдать социальную дистанцию.

В дальнейшем ярмарка будет проходить на еженедельной основе каждые субботу и воскресенье по адресу: жилой массив Пригородный, улица Арнасай, здание 109.

Напомним, на этой неделе учреждения культуры столицы проведут более сорока разноплановых мероприятий, которые посвящены 30-летию Независимости Республики Казахстан.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Сельское хозяйство   #Общество  
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