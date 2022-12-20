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Масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения стартует в РК с 2023 года

20 Декабря 2022, 11:38
Масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения стартует в РК с 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил ряд поручений касательно совершенствования системы теплоснабжения страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству энергетики завершить техническое обследование электрических станций в 1 квартале 2023 года. Надо провести его очень качественно, чтобы точно знать реальную картину. Со следующего года начнется масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения. Заменены будут в первую очередь тепловые сети с износом свыше 70 %. Это 1 600 км», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Вторым этапом, по его словам, станет обновление уже почти 4 тысяч километров сетей.

«Это большая работа и огромные капиталовложения. В этой связи акиматам регионов необходимо комплексно рассмотреть состояние частных энергетических и инфраструктурных объектов. Следует завершить в первом полугодии разработку необходимой документации по реконструкции тепловых сетей», - поручил Премьер.

«Второе. Министерству финансов проработать вопрос выделения целевых трансфертов для финансирования реконструкции тепловых сетей. Третье. Министерствам энергетики и национальной экономики в течение двух недель рассмотреть подходы по усилению государственного энергетического контроля», - добавил глава Правительства.


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