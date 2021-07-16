Массажистка вымогала полмиллиона тенге у постояльца гостиницы в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемую в вымогательстве полумиллиона тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

В дежурную часть УП г. Туркестан с заявлением о факте вымогательства обратился житель областного центра. Как рассказал молодой человек, в одной из гостиниц неизвестная, предлагающая услуги массажа, вымогала у него крупную сумму денег. Под выдуманным предлогом, женщина потребовала у потерпевшего 500 тысяч тенге. Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 УК РК «вымогательство».

Спустя сутки оперативники УП г. Туркестан задержали подозреваемую с поличным при получении денег. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли с места происшествия 200 тысяч тенге. Подозреваемой оказалась жительница г. Туркестан, которую доставили в городское управление полиции.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Молодая женщина находится под подпиской о невыезде. Следствием выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.