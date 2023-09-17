Масочный режим вводят в правительстве России

Масочный режим и другие меры профилактики временно вводятся в Доме правительства России из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабинета министров, передает МИА «Казинформ».

«На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19», - сказал собеседник агентства.