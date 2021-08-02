Масочный режим проверяют в автобусах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Специалисты транспортной компании CTS заходили в автобусы и следили за соблюдением пассажирами масочного режима. Проверяющие предупредили тех, кто снимает маски и неправильно их надевает, и попросили соблюдать масочный режим в связи с эпидемиологической ситуацией в столице и ростом заболеваемости коронавирусом.

«Сейчас мы часто выходим на рейды. Как известно, пассажиры, передвигающиеся на общественном транспорте, обязательно должны быть в масках. Но некоторые пассажиры ездят без них. Поэтому, находясь в автобусе, предупреждаем, носить маски обязательно. Сейчас мы просто делаем замечание, однако штраф не налагается. Если половина пассажиров сидят в автобусах в масках, то половина - без нее, ну или носят в неправильном положении. А как только увидят нас - быстро подправляют маски. Сейчас в общественном транспорте проводится дезинфекция. Однако ношение масок снижает риск заражения. Необходимо обеспечить максимальную безопасность в местах массового скопления людей», - сказала менеджер департамента транспортного контроля компании CTS Алтынай Алишбекова.

Напомним, эпидемиологическая ситуация в столице остается нестабильной. Ежедневно в городе выявляют более 1300 больных, инфицированных КВИ. В инфекционные стационары поступают около 300 пациентов со средним и тяжелым течением заболевания. В связи с этим специалисты просят жителей и гостей города Нур-Султан строго соблюдать социальную дистанцию и правила ношения масок.

Следует отметить, что единственный эффективный способ остановить рост заболеваемости - это сформировать коллективный иммунитет путем вакцинации. Для этого вакцину должны получить более 60% населения.