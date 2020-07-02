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Масочный режим на общественном транспорте ввела Швейцария

Автор:  
Тимур Дюсекеев
2 Июля 2020, 17:20
Масочный режим на общественном транспорте ввела Швейцария

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Правительство Швейцарии объявило, что с 6 июля пассажиры общественного транспорта обязаны носить защитные маски, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление кабмина страны.

Это решение является ответом на растущее число заражений коронавирусной инфекцией и просьбы некоторых швейцарских кантонов.

«После отмены мер по борьбе с эпидемией коронавируса все больше людей пользуются общественным транспортом, - говорится в заявлении правительства. - Зачастую не удается соблюдать рекомендуемое расстояние».

Требование о ношении маски распространяется на всех людей в возрасте 12 лет и старше. Оно применяется в поездах, трамваях и автобусах, на горных железных дорогах, фуникулерах и на водном транспорте.

До сих пор власти рекомендовали надевать маску в час пик в общественном транспорте, однако мало кто прислушивался к этому совету.

Правительство Швейцарии напоминает, что Всемирная организация здравоохранения и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний также рекомендуют носить маски, если невозможно соблюдать необходимое расстояние.

«В дополнение к дистанции и гигиене, маски являются хорошим способом защитить себя и других», - написал в своем микроблоге в Twitter министр внутренних дел Ален Берсет.

Он сообщил об увеличении количества заражений коронавирусом с середины июня. В среду в стране выявлено 137 новых случаев заболевания по сравнению с 62 - во вторник и 35 - в понедельник.

Также с 6 июля все, кто въезжает в Швейцарию из зон риска, должны будут пройти десятидневный карантин. Федеральное управление здравоохранения ведет соответствующий список, который регулярно обновляется.

Швейцария приняла к сведению рекомендации Европейского союза об отмене ограничений на въезд для резидентов 15 стран, начиная с 1 июля. Страна будет следовать этим рекомендациям, но только с 20 июля.

Отметим, власти многих государств Европы по-прежнему требуют от граждан носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Тех, кто не соблюдают правила, ждут денежные штрафы.


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