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Масочный режим могут вернуть в случае роста больных COVID-19 - вице-премьер РК
30 Июня 2022 11:28

Масочный режим могут вернуть в случае роста больных COVID-19 - вице-премьер РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов заявил, что критической ситуации по коронавирусу в Казахстане пока не наблюдается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-премьеру журналисты задали вопрос касательно усиления карантина и возможном возвращении масочного режима.

«Вакцинация — это главный вопрос, пока критической ситуации нет. Но масочный режим могут вернуть в случае активизации и роста больных. Сейчас идет рост до 100 человек в сутки, поэтому вопросы есть», - сказал Ералы Тугжанов.

Он уточнил, что вопросы усиления карантинных мер, возвращения масочного режима выносятся на заседание Межведомственной комиссии.

В Казахстане за неделю количество больных инфекцией растет.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в стране зарегистрировали 137 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 306 608 случаев.

Неделю назад было выявлено 42 случая заболевания КВИ.


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Автор:
Корреспондент

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