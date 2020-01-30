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Маслозавод горит в Усть-Каменогорске
30 Января 2020 12:50
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске горит маслозавод, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.
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В УЧС сообщили, что 30 января в 11 часов 10 минут на территории маслозавода по улице Степная произошел пожар. В настоящее время на месте работает 12 единиц техники и более 50 спасателей. Горит кровля складских помещений. Предварительно на данный момент площадь пожара составляет 200 кв.метров.
«Огонь распространился на площадь 500 кв.метров. Горит транспортерная лента, кровля складов. Прибыла дополнительная помощь, и уже сейчас на месте с огнем борются 60 спасателей и 19 единиц техники», сообщили в УЧС.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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