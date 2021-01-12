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Маслоэкстрационный завод строят в Восточном Казахстане

12 Января 2021 20:20
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Маслоэкстрационный завод строят в Восточном Казахстане

ГЛУБОКОЕ.КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане ведется строительство нового автоматизированного мультикультурного маслоэкстрационного комплекса ТОО «Алтын Шығыс», расположенного на базе «Предгорненского элеватора» Глубоковского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

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В ведомстве отметили, что это один из масштабных инвестиционных проектов. Завод будет ежедневно выпускать более 1000 тонн подсолнечного масла. Стоимость данного проекта составляет 28 млрд тенге. Подведение инфраструктуры (водообеспечение и электроснабжение) осуществляется по программе «Дорожная карта бизнеса-2025».

В настоящее время запущено в тестовом режиме оборудование по переработке маслосемян подсолнечника с производством очищенного ядра, ведутся пусконаладочные работы цеха. Построено здание цеха переработки ядер, залиты фундаменты еще 5 зданий, подготавливаются котлованы под 4 здания.

Два объекта по глубокой переработке подсолнечника будут реализованы в следующем году.


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#Восточно-Казахстанская область   #Промышленность   #Строительство  
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Автор:

Руслан Шакабаев

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