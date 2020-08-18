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Маслихаты и общественные советы должны обеспечить строгий контроль за расходованием средств из госбюджета – сенатор

18 Августа 2020, 01:28
Маслихаты и общественные советы должны обеспечить строгий контроль за расходованием средств из госбюджета – сенатор

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Нурлан Кылышбаев выехал в районы Алматинской области. На местах он проверяет исполнение государственных программ «Дорожная карта занятости» и «Ауыл - ел бесігі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Так, в Алакольском районе ведутся строительство системы питьевой воды, капитальный ремонт поликлиники и дома культуры, а также реализуется ещё 53 проекта на сумму 4 млрд 717 млн тенге. По ДКЗ здесь открыто около 1200 рабочих мест.

В Коксуском районе идёт строительство системы питьевой воды в селе Балпык би. Здесь также возводится многоквартирный жилой дом по программе «Нұрлы жер», благодаря чему скоро 60 семей районного центра отпразднуют новоселье.

В Каратальском районе сенатор ознакомился с ходом капитального ремонта центральной площади города Уштобе и посетил другие социальные объекты, где проводятся строительно-монтажные работы.

В городе Текели в рамках ДКЗ построят и отремонтируют 13 объектов, здесь создано более 400 новых рабочих мест. На эти цели выделено около 2 млрд тенге. Больше половины вакансий уже заняты. Здесь же сенатор встретился с коллегами – депутатами городского маслихата. Нурлан Кылышбаев отметил необходимость усиления контроля за использованием государственных средств со стороны общественных советов и маслихатов.

В Ескельдинском районе сенатор проинспектировал ремонтные работы на 22 объектах сферы образования и 16 объектах ЖКХ. В каждом из районов и посёлков, Нурлан Кылышбаев отдельно провёл приём граждан. Местные жители озвучили имеющиеся проблемы и пожелания по улучшению уровня жизни населения страны. Сенатор пообещал непременно учесть все пожелания граждан в своей дальнейшей работе в Парламенте.

Алматинская область   Сенат   Строительство   Занятость   Общество  
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