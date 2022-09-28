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Маслихат Павлодара согласовал тарифы на проезд в общественном транспорте

Редактор:  
Алла Серикбаева
28 Сентября 2022, 16:50
Маслихат Павлодара согласовал тарифы на проезд в общественном транспорте

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Дифференцированный тариф для общественного транспорта согласовали на сессии городского маслихата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Для поездок, за которые платят наличными, предлагают установить стоимость 130 тенге. Если использовать электронную систему оплаты, то проезд будет стоить 80 тенге.

«В случае неисправности системы электронной оплаты пассажиры, которые хотели ею воспользоваться, имеют право на бесплатный проезд», – сказал руководитель отдела ЖКХ Арслан Калиакпаров.

За дифференцированный тариф депутаты проголосовали единогласно. Теперь проект отправят в Министерство юстиции РК, где проведут юридическую экспертизу, насколько документ соответствует законодательным нормам.

Ввести дифференцированный тариф в Павлодаре намерены для того, чтобы узнать реальное состояние автопредприятий и количество человек, пользующихся общественным транспортам. Благодаря этой информации власти смогут субсидировать перевозчиков.

Точная дата введения дифференцированного тарифа пока не называют. Ранее сообщали, что запустить тарифы планируют до конца года. Примерным сроком называли конец октября.


Фото: pavlodarnews.kz
Транспорт   Цены и тарифы   Общество   Маслихат   Павлодар  
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