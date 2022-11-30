Маслихат Алматы поддержал проект уточненного бюджета города на 2022 год

30 Ноября 2022, 16:11

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Состоялась XXX сессия Маслихата по уточнению городского бюджета на текущий год, передает МИА «Казинформ».

Изменения в бюджет направлены для реализации социальных приоритетов города.

В соответствии с поручением Главы государства выделены дополнительные средства для реализации программы по реновации жилищного фонда до 2030 года.

По инициативе акима города Ерболата Досаева для молодежи будут предоставлены дополнительные гранты в рамках технического и профессионального образования. Гранты будут выделены для 1032 студентов пяти колледжей.

Выделены дополнительные средства на приобретение жилья через АО «Отбасы банк» для 50 молодых семей (итого будет 1050 квартир) в рамках жилищной программы «Алматы жастары». Помимо этого, выделены средства для покупки жилья в рамках жилищной программы «Бакытты отбасы».

Касательно транспортной инфраструктуры города будет предусмотрена предоплата на приобретение первых 200 новых автобусов из 300 уже заказаных. Будет продолжено финансирование компенсации льготным категориям граждан по перевозке на общественном транспорте;

Предусмотрены средства для закупа вспомогательных средств для инвалидов, а именно: 180 единиц тифлотехнических средств (по зрению), 133 единиц сурдотехнических средств (по слуху), 188 единиц средств передвижения (трости, ходунки, костыли). В связи с увеличением числа нуждающихся выделены средства на услуги 418 специалистов жестового языка.

Выделены средства на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы № 129, а также на строительство пристройки к школе-интернату № 9.

Предусмотрены средства на строительство центра инновационного творчества для детей школьного возраста в Алатауском районе.

Наряду с этим предусмотрены конкретные меры по дальнейшему развитию инженерных сетей, дорожной и транспортной инфраструктуры. Выделены средства на строительство канализационных сетей и реконструкции водопроводных сетей в мкр. «Нижняя пятилетка» в Турксибском районе. Помимо этого, выделены средства на строительство станции перекачки сточных вод, мкр. Айгерим-1, 2 в Алатауском районе.