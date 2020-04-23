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Маски и ноутбуки: гуманитарную помощь из Польши передали фонду Аружан Саин

Автор:  
Еламан Турысбеков
23 Апреля 2020, 15:50
Маски и ноутбуки: гуманитарную помощь из Польши передали фонду Аружан Саин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы в представительстве Министерства иностранных дел РК состоялась передача гуманитарной помощи Общественному фонду «Добровольное общество «Милосердие», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель представительства МИД РК в г. Алматы Ерлан Искаков сообщил, что гуманитарная помощь организована Посольством РК в Варшаве.

«Гуманитарная помощь включает в себя медицинские защитные маски многократного использования польской компании «Wipasz», а также 10 ноутбуков, переданных в дар Фондом князей Любомирских», - сказал он.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в РК и руководитель фонда «Добровольное общество «Милосердие» Аружан Саин отметила, что полученные компьютеры будут распределены среди детей, нуждающихся в помощи для прохождения дистанционного обучения. Часть ноутбуков будет передана детям, прибывшим в Казахстан из Ирака в рамках успешно осуществленной в ноябре прошлого года гуманитарной акции «Русафа».

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Отметим, что это не первая гуманитарная помощь, оказываемая Казахстану Польшей. 13 апреля из Польши чартерным рейсом авиакомпании «SCAT» в нашу страну прибыла партия гуманитарного груза. Польская компания «Wipasz» передала защитные маски многократного использования (100 тыс. штук), а Фонд князей Любомирских - персональные компьютеры (ноутбуки) для дистанционного обучения казахстанских школьников.

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