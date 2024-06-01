Маск отрицает, что разговаривал с Трампом о криптовалютах

Илон Маск опровергает, что он обсуждал политику криптовалюты с бывшим президентом CIF Дональдом Трампом, хотя глава «Tesla» отмечает, что он поддерживает цифровые активы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Morningstar.

В сообщении Bloomberg говорилось, что генеральный директор «Tesla» и Д.Трамп обсуждали политику, связанную с криптовалютой, поскольку бывший президент все чаще выделяет биткойн и другие цифровые активы в ходе предвыборной кампании.

Сообщение Bloomberg последовалj за статьей Wall Street Journal, в которой говорилось, что Д.Трамп и И.Маск обсудили возможную консультативную роль лидера Tesla, если бывший президент вернет себе Белый дом. Сообщается, что стороны обсудили способы участия И.Маска в политике, связанной с экономикой и безопасностью границ.

В сети X, ранее известной как Twitter, миллиардер заявил, что он «почти уверен», что никогда не говорил о криптовалютах с кандидатом от Республиканской партии.

Но И.Маск добавил, что он «в целом поддерживает вещи, которые передают власть от правительства к народу», и, по его мнению, криптовалюта может это сделать.

Д.Трамп в последние годы скептически относился к криптовалютам, но недавно заявил о их поддержке, заявив в сообщении от 25 мая т.г. на Truth Social, что он «очень позитивен и открыт для криптовалютных компаний».

Ранее в этом месяце президентская кампания Трампа заявила, что начнет принимать пожертвования в криптовалюте в рамках усилий по созданию того, что она называет «криптоармией», в преддверии дня выборов.

Тем временем, кампания по переизбранию президента Дж.Байдена начала охватывать криптовалютную индустрию. В публикации Block, посвященной новостям о криптовалютах, говорится, что кампания ищет рекомендации по «движению вперед криптополитики».

Криптоиндустрия на прошлой неделе приветствовала заявление администрации Байдена о принятом Палатой представителей законопроекте о криптовалюте, в котором говорилось, что Белый дом стремится работать с Конгрессом над продвижением «ответственного развития цифровых активов».