Палата представителей США одобрила законопроект о криптовалютах

Криптоиндустрия одержала самую крупную политическую победу в истории США в среду, когда Палата представителей одобрила широкомасштабный законопроект о регулировании рынков цифровых активов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Crypto News.

Палата представителей США проголосовала 279 голосами против 136, одобрив «Закон о финансовых инновациях и технологиях для 21-го века» (FIT21), при очень сильной поддержке демократов. В целом 208 республиканцев и 71 демократ проголосовали за законопроект, против 3 республиканцев и 133 демократов, которые были против.

Теперь этот вопрос находится на рассмотрении Сената США, где его будущее туманно, потому что аналогичного законопроекта нет.

США отстали от других мировых юрисдикций в установлении крипторегулирования, но осуществление такого надзора еще далеко от завершения.

Законодательство, в значительной степени поддерживаемое республиканцами в Палате представителей, установит режим регулирования крипторынков США, защиту потребителей, создав Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в качестве ведущего регулятора цифровых активов и наблюдателя за спотовыми рынками, не связанными с ценными бумагами, и это более четко определит криптовалюта токен — ценная бумага или товар.

Президент Джо Байден выступил против, хотя в своем политическом заявлении не сказал, что наложит вето на законопроект.

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер также выступил категорически против этого закона, утверждая, что законопроект не нужен и ставит под угрозу существующее законодательство о ценных бумагах.

Высокопоставленный демократ в Комитете Палаты представителей по финансовым услугам, член Палаты представителей Максин Уотерс (штат Калифорния) утверждал, что законопроект позволит криптопредприятиям уклонится от соблюдения законов о ценных бумагах и избежать ответственности.