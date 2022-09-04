Машины с продуктами направляют для пострадавших от лесных пожаров костанайцев
В костанайском областном акимате сообщили, что сейчас уже идет загрузка продуктов в КамАЗы и газели для того, чтобы направить их из Торгая в Аулиеколь.
Также по инициативе областной Ассамблеи народа Казахстана будет организована газель с продуктами, средствами гигиены и постельного белья для пострадавших в Аулиекольском районе.
Ранее сообщалось, что 2 сентября 2022 года в 15:10 в 20 км от села Казанбасы на территории КГУ «Басаманское УЛХ» произошло загорание лесного массива.
Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин вылетел на место лесного пожара в Аулиекольском районе.
Жителей сел близ лесных пожаров эвакуируют. Сейчас огнеборцы тушат пожар в 60 домах в поселке Аманкарагай.
Нуждающиеся в помощи в связи с природным пожаром в Костанайской области граждане могут звонить на горячую линию ДЧС.
Также известно о том, что в связи с масштабами развернувшихся лесных пожаров в Костанайской области отменены и перенесены на неопределенный срок мероприятия в честь празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова, которые 5 сентября должен был посетить и Президент РК Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства посетит Костанайскую область, но уже с другой целью - чтобы ознакомиться с ходом работ по тушению природных пожаров.
Правительству же поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайно ситуации.