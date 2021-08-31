Машиностроители Карагандинской области переняли турецкий опыт

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском литейно-машиностроительном заводе рассказали о стажировке сотрудников на турецких предприятиях.

В Турцию для обмена опытом была командирована группа из пяти человек. В течение двух недель они изучали технологии на двух крупных заводах: Kardokmak (г. Карабюк) и Teknik Çelik Döküm Makina (г. Чорум).

«Полученный опыт планируется применить не только на КЛМЗ, но и в процессе грядущей модернизации Жезказганского литейно-механического и Балхашского ремонтно-механического заводов. Развитие литейных производств – такая задача стоит сегодня первоочередным пунктом на повестке дня в корпорации «Казахмыс», – сообщил председатель правления ТОО «Maker» Жанибек Байгабелов на онлайн-брифинге.

По словам главного технолога КЛМЗ Александра Харитонова, в Турции специалисты изучили методы формовки крупногабаритного литья, ознакомились с системой менеджмента и качества.

Новые технологии помогут улучшить экологию и увеличить производительность, считает начальник фасонно-сталелитейного цеха Жезказганского литейно-механического завода Болат Наурызбаев.

Турецкие коллеги отметили высокую квалификацию карагандинских машиностроителей. Обмен опытом будет продолжен.

На брифинге также рассказали о результатах работы за первое полугодие.

«На сегодняшний день ежемесячный объём продукции нашего завода превышает 1 млрд тенге. Два завода, в Жезказгане и Балхаше, производят свыше 8 тысяч тонн литья ежегодно. Мы ставим перед собой амбициозную задачу: увеличить объёмы, включая крупногабаритное литьё для покрытия всей потребности корпорации и удовлетворения внешнего спроса», – отметил Жанибек Байгабелов.