1 Августа 2022 12:32

Машинисты поездов провели забастовку в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Население Великобритании 30 июля столкнулось с перебоями движения поездов из-за забастовки работников железнодорожного транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Около 5 тыс. машинистов устроили 24-часовую забастовку против семи железнодорожных компаний по всей Англии. Это произошло во второй день Игр Содружества в Бирмингеме и в первый день нового английского футбольного сезона.

Акция последовала за четырьмя однодневными забастовками железнодорожников, связистов, ремонтников и персонала станции в споре о заработной плате, рабочих местах и условиях труда.

Профсоюзы борются за существенное повышение заработной платы, чтобы справиться с инфляцией более 9% и ухудшением стоимости жизни за последние десятилетия. В то время как железнодорожные компании стремятся сократить расходы после двух лет нахождения в сложной финансовой ситуации от пандемии.

На август запланированы новые забастовки, что свидетельствует об ожесточенном трудовом споре на железных дорогах Великобритании.

























Фото: apnews.com