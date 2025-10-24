РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:30, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Машинист тепловоза погиб в Павлодарской области

    Несчастный случай произошел на железнодорожном тупике, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тепловоз
    Фото: КТЖ

    По информации департамента Комитета государственной инспекции труда по Павлодарской области, сообщение о гибели к ним поступило от работодателя. Инцидент произошел на железнодорожном тупике угольного разреза в Баянаульском районе. Подробности проишествия устанавливаются. Назначена проверка. 
    Вместе с тем, к расследованию приступили полицейские.

     — По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть машиниста тепловоза полицией начато досудебное расследование. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования, — сообщили в ДП Павлодарской области.

     Напомним, в Павлодарской области несколько суток ведутся поиски мужчины. Он пропал вместе с братом, отправившись на охоту, выехав из поселка Солнечный. 20 октября удалось обнаружить его родственника, тело вытащили из озера Карасор.  

    Артём Викторов
    Автор
