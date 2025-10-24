Машинист тепловоза погиб в Павлодарской области

По информации департамента Комитета государственной инспекции труда по Павлодарской области, сообщение о гибели к ним поступило от работодателя. Инцидент произошел на железнодорожном тупике угольного разреза в Баянаульском районе. Подробности проишествия устанавливаются. Назначена проверка.

Вместе с тем, к расследованию приступили полицейские.

— По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть машиниста тепловоза полицией начато досудебное расследование. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования, — сообщили в ДП Павлодарской области.

