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Машинист поезда применил экстренное торможение из-за электросамокатчика в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
16 Мая 2023, 17:15
Машинист поезда применил экстренное торможение из-за электросамокатчика в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Машинист пассажирского поезда сообщением «Мангышлак-Алматы» применил экстренное торможение из-за нахождения человека с электросамокатом на железнодорожных путях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции на транспорте сообщили, что инцидент произошел 15 мая в 15:44 на перегоне станции Алматы 1 – Алматы 2. Сообщается, что мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленных местах.

«Стоянка поезда составила 3 минуты. В настоящее время проводится оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности правонарушителя», - отметили в пресс-службе ДП на транспорте.

Видео инцидента распространяется в Сети. На кадрах видно, как мужчина с арендованным электросамокатом спорит с машинистом возле рельсов.


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