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Машина въехала в остановку в Петропавловске, трое детей в реанимации

13 Ноября 2022, 17:43
Машина въехала в остановку в Петропавловске, трое детей в реанимации
13 Ноября 2022, 17:43

Машина въехала в остановку в Петропавловске, трое детей в реанимации

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Рабочем поселке Петропавловска водитель автомобиля въехал в дорожную остановку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, водитель ВАЗ-2108 не справился с управлением. Пострадала 43-летняя жительница города и трое несовершеннолетних детей. Всех доставили с различными травмами в медицинские учреждения города.

«Согласно медицинскому освидетельствованию 23-летний водитель был трезв. Собранные по факту дорожно-транспортного происшествия материалы для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения переданы в отдел административной полиции города», - прокомментировали в пресс-службе.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что женщина получила открытый перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Находится в многопрофильной городской больнице. Двое детей, близнецы возрастом семи лет – в реанимации многопрофильной детской областной больницы, у обоих тупая травма живота. 12-летний ребенок с переломом бедра и тупой травмой живота – тоже находится в реанимации.


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