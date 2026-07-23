Машина скорой помощи попала в ДТП в Талдыкоргане

В Талдыкоргане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

По предварительным данным, авария произошла на пересечении улиц Л. Асанова и Курманова. Водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь по улице Л. Асанова, не уступил дорогу на перекрестке, проигнорировав соответствующий дорожный знак, в результате чего столкнулся с автомобилем Hyundai H350 — каретой скорой медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области Жетысу, в результате ДТП никто не пострадал.

— Виновный водитель привлечен к административной ответственности, — сообщили в департаменте полиции области Жетысу.

В полиции также призвали водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, требования дорожных знаков и проявлять предельную внимательность при проезде перекрестков.

Ранее сообщалось, что курьер на мопеде погиб в ДТП со скорой помощью в Алматы.