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    Машина скорой помощи попала в ДТП в Талдыкоргане

    В Талдыкоргане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Машина скорой помощи попала в ДТП в Талдыкоргане
    Кадр из видео

    По предварительным данным, авария произошла на пересечении улиц Л. Асанова и Курманова. Водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь по улице Л. Асанова, не уступил дорогу на перекрестке, проигнорировав соответствующий дорожный знак, в результате чего столкнулся с автомобилем Hyundai H350 — каретой скорой медицинской помощи.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области Жетысу, в результате ДТП никто не пострадал.

    — Виновный водитель привлечен к административной ответственности, — сообщили в департаменте полиции области Жетысу.

    В полиции также призвали водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, требования дорожных знаков и проявлять предельную внимательность при проезде перекрестков.

    Ранее сообщалось, что курьер на мопеде погиб в ДТП со скорой помощью в Алматы.

    ДТП Регионы Казахстана Скорая помощь Авария Талдыкорган
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор