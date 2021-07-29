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Машина скорой помощи попала в ДТП на трассе Жамбылской области

29 Июля 2021 00:54
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Машина скорой помощи попала в ДТП на трассе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Интернете появилось видео дорожно-транспортного происшествия с автомобилем скорой помощи в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На жутких кадрах видно искореженную легковушку и сильно поврежденный автомобиль скорой медицинской помощи на пересечении новой трассы Жамбылского района – между населенными пунктами Гродиково и Бесагаш.

«В ДТП попала машина наша, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» главврач Жамбылской областной станции скорой помощи Венера Балкибекова. - Поехали на вызов в Бесагаш, столкнулись с легковой машиной. Все живы, но сильно пострадали. Полиция сейчас разбирается».

В ДТП пострадали, по ее словам, четыре человека – два фельдшера, водитель скорой и водитель легковой машины.

«Водитель легковой госпитализирован, а наших всех отправили на амбулаторное лечение. Машина скорой помощи практически разбита. Будем надеяться, все будут живы-здоровы», - сказала спикер.

Правоохранительные органы Жамбылской области ведут расследование произошедшего.



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#Жамбылская область   #ДТП   #Здравоохранение   #Видео   #МВД РК  
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Автор:

Галина Скрипник

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