-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:06
-
-
-
-
-
-
Машина скорой помощи попала в ДТП на трассе Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Интернете появилось видео дорожно-транспортного происшествия с автомобилем скорой помощи в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На жутких кадрах видно искореженную легковушку и сильно поврежденный автомобиль скорой медицинской помощи на пересечении новой трассы Жамбылского района – между населенными пунктами Гродиково и Бесагаш.
«В ДТП попала машина наша, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» главврач Жамбылской областной станции скорой помощи Венера Балкибекова. - Поехали на вызов в Бесагаш, столкнулись с легковой машиной. Все живы, но сильно пострадали. Полиция сейчас разбирается».
В ДТП пострадали, по ее словам, четыре человека – два фельдшера, водитель скорой и водитель легковой машины.
«Водитель легковой госпитализирован, а наших всех отправили на амбулаторное лечение. Машина скорой помощи практически разбита. Будем надеяться, все будут живы-здоровы», - сказала спикер.
Правоохранительные органы Жамбылской области ведут расследование произошедшего.
- На 12 млн тенге обманула мошенница жительницу Уральска
- В Актюбинской области нашествие гусениц
- 17 тысяч резервных коек для пациентов с коронавирусом подготовили в гостиницах Казахстана
- Более 50 человек с «красным» статусом выявил Ashyq в СКО
- «Синий» статус могут убрать из Ashyq
- Сколько вакцин QazVac, Hayat-Vax и CoronaVac осталось в регионах Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана