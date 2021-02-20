Мартовское ЕНТ пройдёт в компьютерном формате в Казахстане
«Мартовское ЕНТ для поступления на платное отделение пройдёт в компьютерном формате! Детали регистрации мы опубликуем на следующей неделе: вы сможете выбрать удобные для себя дату, время сдачи теста и попробовать «на вкус» новый формат в течение марта!» - написал Дидар Смагулов в Facebook .
Он пояснил, что участие в мартовском ЕНТ по желанию, стоимость 2 242 тенге.
Дидар Смагулов также добавил, что ЕНТ для поступления на грант пройдёт в период с апреля по июнь, где будут 2 бесплатные попытки (без каких-либо ограничений между днями).
«Один из этих сертификатов вы сможете направить на конкурс, который состоится в июле. Итого - у вас будут 3 попытки сдачи компьютерного теста, что без сомнений позволит достичь великолепного результата!» - написал Дидар Смагулов.