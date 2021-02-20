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    20:45, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Мартовское ЕНТ пройдёт в компьютерном формате в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мартовское ЕНТ для поступления на платное отделение пройдёт в компьютерном формате. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мартовское ЕНТ для поступления на платное отделение пройдёт в компьютерном формате! Детали регистрации мы опубликуем на следующей неделе: вы сможете выбрать удобные для себя дату, время сдачи теста и попробовать «на вкус» новый формат в течение марта!» - написал Дидар Смагулов в Facebook .

    Он пояснил, что участие в мартовском ЕНТ по желанию, стоимость 2 242 тенге.

    Дидар Смагулов также добавил, что ЕНТ для поступления на грант пройдёт в период с апреля по июнь, где будут 2 бесплатные попытки (без каких-либо ограничений между днями).

    «Один из этих сертификатов вы сможете направить на конкурс, который состоится в июле. Итого - у вас будут 3 попытки сдачи компьютерного теста, что без сомнений позволит достичь великолепного результата!» - написал Дидар Смагулов.


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