Март в СКО: теплый и с большими осадками

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют теплый март, но с большим количеством осадков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах 5-7 мороза, что выше нормы на 1-2 градуса. Количество осадков за месяц ожидается больше нормы на большей части области.

Первая декада марта будет еще зимней.

Сегодня, 1 марта, на северо-востоке области ожидается небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 9-14 метров в секунду, на севере области порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 0-5 мороза.

2 марта ночью на северо-востоке области возможен снег, низовая метель. На западе области - туман. Ветер сохранит скорость и направление. Температура воздуха ночью 10-15 мороза, днем – минус 1-6 градусов.

3-4 марта прогнозируется погода без осадков. На западе области – по-прежнему туман. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до минус 10-15 градусов, днем потеплеет до минус 1-6.

5 марта ночью на западе области ожидается снег, днем - осадки, туман, гололед. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, на западе области порывы будут достигать 15-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 мороза, днем - 0-5 тепла.

6 марта в регионе прогнозируется снег и гололед. Ветрено, как и накануне. Ночью похолодает до минус 2-7 мороза, днем столбик термометра поднимется до 0 – минус 5 градусов.

7 марта ожидаются снег и метель. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, порывы – до 15-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 5-10 мороза, днем - минус 2-7 градусов.

8 марта на севере области пройдет снег, возможна метель. Ночью ожидается до 10-15 мороза, днем – 5-10 ниже нуля.

9-10 марта осадков не прогнозируется. На северо-востоке области - туман. Ветер юго-западный со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-17 мороза, днем 9 марта – 5-10 мороза, 10 марта – минус 2-7 градусов.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от минус 4-9 градусов до минус 9-14, днём от минус 1 до плюс 4 градусов до 1-6 мороза.

В третьей декаде предполагается повышение температуры воздуха ночью до минус 4-9 градусов, днём – до плюс 4. В конце декады ночью потеплеет до 1 тепла, днём до плюс 9 градусов.